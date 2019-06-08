В Москве 8 июня ожидается до +33 °С
В Москве в субботу, 8 июня, ожидается до +33 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе составит +31...+33 °С.
Днём будет малооблачно, без осадков. Возможен слабый ветер.
Диетолог Маргарита Королёва рассказала НСН, что в жару необходимо включать в рацион больше овощей и фруктов.
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