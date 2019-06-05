Диетолог дала рекомендации по питанию в жару

Диетолог Маргарита Королёва рассказала в беседе с НСН, что в жару в рацион должно входить больше овощей и фруктов.

По её словам, «надо сократить количество жирных продуктов, убрать красное мясо, отдавать предпочтение нежирным видам птицы и обязательно рыбе как источнику белка».

«В жару на фоне обезвоживания уменьшается количество слюны, замедляется работа пищеварительной системы, и жирные продукты будут создавать определённую тяжесть для желудочно-кишечного тракта, поддерживать дискинезию желчевыводящих путей. Поэтому отдавайте предпочтение растительным волокнам из состава фруктов, ягод, овощей и используйте небольшое количество источников полноценного белка», — сказала она.

Ранее в Роструде напомнили, что в жару работодателю необходимо обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте, в частности за счёт кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы.