Диетолог дала рекомендации по питанию в жару

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Диетолог Маргарита Королёва рассказала в беседе с НСН, что в жару в рацион должно входить больше овощей и фруктов.
Диетолог дала рекомендации по питанию в жару
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По её словам, «надо сократить количество жирных продуктов, убрать красное мясо, отдавать предпочтение нежирным видам птицы и обязательно рыбе как источнику белка».

«В жару на фоне обезвоживания уменьшается количество слюны, замедляется работа пищеварительной системы, и жирные продукты будут создавать определённую тяжесть для желудочно-кишечного тракта, поддерживать дискинезию желчевыводящих путей. Поэтому отдавайте предпочтение растительным волокнам из состава фруктов, ягод, овощей и используйте небольшое количество источников полноценного белка», — сказала она.

Ранее в Роструде напомнили, что в жару работодателю необходимо обеспечить соответствующий температурный режим на рабочем месте, в частности за счёт кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы.

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