В Москве и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности на 8 июня, субботу, и воскресенье, 9 июня в связи с жарой. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

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«Степень интенсивности опасных явлений: «Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении. Предупреждение введено в связи с аномально жаркой погодой и высокой пожароопасностью. Ранее «Газета.Ru» сообщила, что в Москве 8 июня ожидается до +33 °С. В связи с аномальной жарой в ряде российских регионов Роспотребнадзор выпустил рекомендации, которые должны помочь россиянам защититься от высокой температуры воздуха.