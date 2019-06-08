В Москве и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
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«Степень интенсивности опасных явлений: «Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.
Предупреждение введено в связи с аномально жаркой погодой и высокой пожароопасностью.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что в Москве 8 июня ожидается до +33 °С.
В связи с аномальной жарой в ряде российских регионов Роспотребнадзор выпустил рекомендации, которые должны помочь россиянам защититься от высокой температуры воздуха.