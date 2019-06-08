Роспотребнадзор рассказал россиянам о способах защиты от жары

В связи с аномальной жарой в ряде регионов России Роспотребнадзор выпустил рекомендации, которые должны помочь россиянам защититься от высокой температуры воздуха.

Как указывает ведомство, повышенная температура «может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев — к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья», поэтому рекомендуем ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки, потреблять менее калорийную пищу, есть больше фруктов и овощей, мясо заменить рыбой или морепродуктами, а также пить побольше воды.

«Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы», — подчёркивается в сообщении.

Также Роспотребнадзор советует в жаркую погоду носить лёгкую одежду из натуральных тканей светлых цветов, головной убор и солнцезащитные очки.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что в Москве 8 июня ожидается до +33 °С.