Роспотребнадзор рассказал россиянам о способах защиты от жары
Как указывает ведомство, повышенная температура «может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев — к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья», поэтому рекомендуем ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки, потреблять менее калорийную пищу, есть больше фруктов и овощей, мясо заменить рыбой или морепродуктами, а также пить побольше воды.
«Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы», — подчёркивается в сообщении.
Также Роспотребнадзор советует в жаркую погоду носить лёгкую одежду из натуральных тканей светлых цветов, головной убор и солнцезащитные очки.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что в Москве 8 июня ожидается до +33 °С.