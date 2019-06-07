Дерматолог дала советы россиянам по защите кожи от солнца в пик жары

Врач-дерматолог центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова рассказала, как защитить кожу от негативного влияния солнца в связи с наступившей в столице жарой.

По её словам, необходимо ежедневно использовать защитные крема с уровнем не менее SPF30-50, наносить минимум макияжа и не находиться на солнце более четырёх часов.

«Необходимо использовать защитные кремы, в состав которых входят UV-фильтры, антиоксиданты, а также наносить... например, минеральную пудру, которая будет служить защитным барьером от загрязнений», — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, рекомендуется вечером очищать кожу гидрофильным маслом, гелем или пенкой, а затем тонизировать и наносить крем.

Врач также посоветовала раз в месяц использовать пилинги для улучшения цвета кожи и предотвращения старения.

По её словам, миндальный пилинг подойдёт для чувствительной кожи, молочный — для кожи с первыми признаками старения, энзимный — для всех типов кожи.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с телеканалом «360» рассказала о правилах поведения в аномальную жару.