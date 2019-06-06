В Гидрометцентре России рассказали, как вести себя в аномальную жару
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«Мы ещё не все адаптировались к солнцу, и конечно, нужно будет позаботиться о защите кожи и минимально находиться под прямыми солнечными лучами. Лучше исключить нахождение на воздухе в середине дня», — заявила она.
По словам специалиста, прогулки желательно совершать утром или после 16:00, всегда необходимо иметь при себе воду.
Ранее диетолог Маргарита Королёва рассказала в беседе с НСН, что в жару в рацион должно входить больше овощей и фруктов.