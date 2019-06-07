Синоптики рассказали, сколько продержится жара в Москве

Короткая ссылка
Кирилл Горшенин
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал RT, какая погода ожидается в Москве в ближайшие дни.
Синоптики рассказали, сколько продержится жара в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Тепло сохраняется в ближайшую неделю, может быть, до середины июня. Сегодня до +32 °С, в субботу и воскресенье +31...+33 °С днём. В понедельник и вторник чуть снизится (температура. — RT). В среду и четверг опять +28...+32 °С. До 15-17 июня ещё долго жарко будет. 10-11 июня может быть местами атмосферный фронт», — сказал Цыганков.

По его словам, несмотря на очень высокие температуры, жара не соответствует критерию аномальности.

«Аномальная жара — опасное явление погоды, когда температура в течение пяти дней и более на 7 градусов и больше выше нормы. Сейчас норма среднесуточной температуры в 16 °С превышается на 2,8-3,1 °С», — объяснил синоптик.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в Москве в пятницу, 7 июня, ожидается до +32 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить