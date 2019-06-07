Шестое июня стало самым жарким днём с начала года

Четверг, 6 июня, стало самым жарким днём с начала 2019 года, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

«Вчера было 29,3 °С, а до этого температура была 29 °С. Можно сказать, что (четверг. — RT) стал одним из самых тёплых дней в году», — уточнил он.

При этом Синенков не исключил, что в пятницу, 7 июня, установленный температурный рекорд может быть побит.

Как передавала «Газета.Ru», в Москве 7 июня ожидается до +32 °С.

Ранее врач-дерматолог Анастасия Расулова рассказала, как защитить кожу от негативного влияния солнечных лучей в связи с наступившей в столице жарой.