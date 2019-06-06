В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве

В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара. Об этом говорится в экстренном предупреждении, опубликованном на сайте МЧС России по столице.

«Днём 6 июня местами по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30…+31 °С», — говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС рекомендует «избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды».

Ранее синоптики сообщили, что в Москве 6 июня ожидается до +30 °С.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала телеканалу «360», каких правил стоит придерживаться в аномальную жару.