В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве
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«Днём 6 июня местами по городу Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30…+31 °С», — говорится в сообщении.
В связи с этим МЧС рекомендует «избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды».
Ранее синоптики сообщили, что в Москве 6 июня ожидается до +30 °С.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала телеканалу «360», каких правил стоит придерживаться в аномальную жару.