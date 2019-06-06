В Москве 6 июня ожидается до +30 °С

В Москве в четверг, 6 июня, ожидается до +30 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице составит +28...+30 °С. Днём будет малооблачно, без осадков, ветер слабый. Ранее диетолог Маргарита Королёва рассказала в беседе с НСН, что в жару в рацион должно входить больше овощей и фруктов.