Светлана Немоляева рассказала о своём первом фильме

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с kp.ru рассказала о съёмках в своём первом фильме.

«Когда я окончила театральную школу, то сразу получила приглашение сниматься в фильме-опере «Евгений Онегин», — заявила она.

В этой картине Немоляева сыграла Ольгу Ларину. По словам актрисы, всё было прекрасно, однако после «Евгения Онегина» она долго нигде не снималась.

«Меня звали на разные картины, я приезжала на пробы, но меня никуда не брали. И я поняла, что мне надо проститься с мечтой о кино. Главное место в моей жизни занял театр», — пояснила артистка.

Впоследствии Немоляева сыграла в таких лентах, как «Служебный роман», «Гараж» и «Небеса обетованные».

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