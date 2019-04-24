Светлана Немоляева рассказала о своём первом фильме

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Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с kp.ru рассказала о съёмках в своём первом фильме.
Светлана Немоляева рассказала о своём первом фильме
  • РИА Новости

«Когда я окончила театральную школу, то сразу получила приглашение сниматься в фильме-опере «Евгений Онегин», — заявила она.

В этой картине Немоляева сыграла Ольгу Ларину. По словам актрисы, всё было прекрасно, однако после «Евгения Онегина» она долго нигде не снималась.

«Меня звали на разные картины, я приезжала на пробы, но меня никуда не брали. И я поняла, что мне надо проститься с мечтой о кино. Главное место в моей жизни занял театр», — пояснила артистка.

Впоследствии Немоляева сыграла в таких лентах, как «Служебный роман», «Гараж» и «Небеса обетованные».

Ранее драматург Рустам Ибрагимбеков, известный по сценариям к фильмам «Белое солнце пустыни» и «Утомлённые солнцем», рассказал о новом спектакле «Утро туманное» на сцене московского театра Et Cetera.

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