Врачи из Бурденко вылетят в Уфу для помощи в лечении Дмитрия Быкова
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- РИА Новости
«Сегодня в Уфу вылетает Дмитрий Муратов, руководитель «Новой газеты» и бригада врачей из госпиталя имени Бурденко», — написал Венедиктов в своём Telegram-канале.
По его словам, московские врачи помогут уфимским коллегам выработать дальнейший план лечения Быкова.
Источник kp.ru заявил, что одним из возможных диагнозов называют энцефалопатию.
Ранее главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава России Игорь Молчанов сообщил, что писателя ввели в состояние медикаментозного сна.
17 апреля Быкова доставили в больницу Уфы с подозрением на инсульт накануне его запланированного концерта.
Друг Дмитрия Быкова, главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко в беседе с Пятым каналом рассказал о состоянии писателя.