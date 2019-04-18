Врачи из Бурденко вылетят в Уфу для помощи в лечении Дмитрия Быкова

Медики из столичного госпиталя имени Бурденко вылетят в Уфу для определения плана лечения писателя и журналиста Дмитрия Быкова. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Сегодня в Уфу вылетает Дмитрий Муратов, руководитель «Новой газеты» и бригада врачей из госпиталя имени Бурденко», — написал Венедиктов в своём Telegram-канале.

По его словам, московские врачи помогут уфимским коллегам выработать дальнейший план лечения Быкова.

Источник kp.ru заявил, что одним из возможных диагнозов называют энцефалопатию.

Ранее главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава России Игорь Молчанов сообщил, что писателя ввели в состояние медикаментозного сна.

17 апреля Быкова доставили в больницу Уфы с подозрением на инсульт накануне его запланированного концерта.

Друг Дмитрия Быкова, главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко в беседе с Пятым каналом рассказал о состоянии писателя.