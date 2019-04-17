Венедиктов рассказал о состоянии Дмитрия Быкова

Писатель и журналист Дмитрий Быков находится в реанимационной палате, его состояние оценивается как тяжёлое. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Состояние тяжёлое, но стабильное, говорят врачи. Он второй день в реанимационной палате», — написал Венедиктов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что транспортировка Быкова из Уфы в Москву пока невозможна.

«Тяжёлое состояние не связано с инсультом и проблемами с сердцем, есть подозрение на сахар», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе.

По данным источника kp.ru, его доставили на «скорой» с подозрением на инсульт.