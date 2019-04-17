Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе

Российский писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Вчера вечером он почувствовал себя плохо и был доставлен в городскую больницу Уфы», — сказал Венедиктов.

По его словам, судя по тому, что ему ещё не звонили, всё в порядке, ситуация стабильная.

Он добавил, что госпитализация связана с хроническим заболеванием.

По данным источника kp.ru, Быкова доставили на скорой с подозрением на инсульт.

«В клинике настоящий переполох. Сюда и министры звонят, и даже руководитель республики связывался», — рассказал источник.

Отмечается, что Быков должен был дать концерт в Уфе 16 апреля, выступление было перенесено.

Как пишет Ufa1.ru, за пару часов до выступления представители писателя заявили о том, что он почувствовал себя плохо.