Писатель Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе
- ©Zamir Usmanov/Russian Look
- globallookpress.com
«Вчера вечером он почувствовал себя плохо и был доставлен в городскую больницу Уфы», — сказал Венедиктов.
По его словам, судя по тому, что ему ещё не звонили, всё в порядке, ситуация стабильная.
Он добавил, что госпитализация связана с хроническим заболеванием.
По данным источника kp.ru, Быкова доставили на скорой с подозрением на инсульт.
«В клинике настоящий переполох. Сюда и министры звонят, и даже руководитель республики связывался», — рассказал источник.
Отмечается, что Быков должен был дать концерт в Уфе 16 апреля, выступление было перенесено.
Как пишет Ufa1.ru, за пару часов до выступления представители писателя заявили о том, что он почувствовал себя плохо.