Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому
- РИА Новости
«Консилиум прошёл, переводить в Москву Дмитрия Быкова не будем, он сейчас на искусственном дыхании в медикаментозной коме», — сказал он агентству городских новостей «Москва».
Молчанов добавил, что состояние Быкова по-прежнему оценивается как тяжёлое.
По его словам, консилиум врачей внёс корректировки в план лечения писателя.
Ранее сообщалось, что врачи не подтвердили диагноз «инсульт» у Быкова.
Друг Дмитрия Быкова, главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко в беседе с Пятым каналом рассказал о состоянии писателя.