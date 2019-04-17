Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому

Писатель и журналист Дмитрий Быков находится в медикаментозной коме, перевозить его в Москву пока не планируется. Об этом рассказал главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава России Игорь Молчанов.

«Консилиум прошёл, переводить в Москву Дмитрия Быкова не будем, он сейчас на искусственном дыхании в медикаментозной коме», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Молчанов добавил, что состояние Быкова по-прежнему оценивается как тяжёлое.

По его словам, консилиум врачей внёс корректировки в план лечения писателя.

Ранее сообщалось, что врачи не подтвердили диагноз «инсульт» у Быкова.

Друг Дмитрия Быкова, главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко в беседе с Пятым каналом рассказал о состоянии писателя.