Врачи не подтвердили диагноз «инсульт» у Дмитрия Быкова

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Диагноз «инсульт» у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова не подтверждён, заявил RT и. о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
Врачи не подтвердили диагноз «инсульт» у Дмитрия Быкова
  • РИА Новости

«Накануне Дмитрий Быков был доставлен в одну из больниц Уфы с подозрением на инсульт. Этот диагноз не подтверждён, но состояние писателя остаётся стабильно тяжёлым», — сказал он.

Отмечается, что ситуация находится на контроле у врио главы Башкортостана.

Ранее сообщалось, что Быков находится в реанимационной палате, его состояние оценивается как тяжёлое.

Источник kp.ru сообщал, что Быкова доставили в больницу на скорой с подозрением на инсульт.

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