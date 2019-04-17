Врачи не подтвердили диагноз «инсульт» у Дмитрия Быкова

Диагноз «инсульт» у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова не подтверждён, заявил RT и. о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

«Накануне Дмитрий Быков был доставлен в одну из больниц Уфы с подозрением на инсульт. Этот диагноз не подтверждён, но состояние писателя остаётся стабильно тяжёлым», — сказал он.

Отмечается, что ситуация находится на контроле у врио главы Башкортостана.

Ранее сообщалось, что Быков находится в реанимационной палате, его состояние оценивается как тяжёлое.

Источник kp.ru сообщал, что Быкова доставили в больницу на скорой с подозрением на инсульт.