Врачи не подтвердили диагноз «инсульт» у Дмитрия Быкова
- РИА Новости
«Накануне Дмитрий Быков был доставлен в одну из больниц Уфы с подозрением на инсульт. Этот диагноз не подтверждён, но состояние писателя остаётся стабильно тяжёлым», — сказал он.
Отмечается, что ситуация находится на контроле у врио главы Башкортостана.
Ранее сообщалось, что Быков находится в реанимационной палате, его состояние оценивается как тяжёлое.
Источник kp.ru сообщал, что Быкова доставили в больницу на скорой с подозрением на инсульт.