Друг Дмитрия Быкова рассказал о состоянии писателя

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Друг Дмитрия Быкова, главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко в беседе с Пятым каналом рассказал о состоянии писателя.
Друг Дмитрия Быкова рассказал о состоянии писателя
  • РИА Новости

«Все слова про инсульт, отёк мозга, кому — это всё преувеличение, хотя состояние действительно сложное, тяжёлое», — заявил он.

По его словам, Быкову оказывают должную помощь.

Со своей стороны, писатель, блогер и журналист Александр Пелевин в беседе с Nation News пожелал Быкову скорейшего выздоровления.

«Дмитрий сделал многое для ценителей литературы, и я верю, что сделает ещё больше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что врачи не подтвердили диагноз «инсульт» у Быкова.

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