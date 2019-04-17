Друг Дмитрия Быкова рассказал о состоянии писателя
- РИА Новости
«Все слова про инсульт, отёк мозга, кому — это всё преувеличение, хотя состояние действительно сложное, тяжёлое», — заявил он.
По его словам, Быкову оказывают должную помощь.
Со своей стороны, писатель, блогер и журналист Александр Пелевин в беседе с Nation News пожелал Быкову скорейшего выздоровления.
«Дмитрий сделал многое для ценителей литературы, и я верю, что сделает ещё больше», — добавил он.
Ранее сообщалось, что врачи не подтвердили диагноз «инсульт» у Быкова.