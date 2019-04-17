Друг Дмитрия Быкова рассказал о состоянии писателя

Друг Дмитрия Быкова, главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко в беседе с Пятым каналом рассказал о состоянии писателя.

«Все слова про инсульт, отёк мозга, кому — это всё преувеличение, хотя состояние действительно сложное, тяжёлое», — заявил он.

По его словам, Быкову оказывают должную помощь.

Со своей стороны, писатель, блогер и журналист Александр Пелевин в беседе с Nation News пожелал Быкову скорейшего выздоровления.

«Дмитрий сделал многое для ценителей литературы, и я верю, что сделает ещё больше», — добавил он.

Ранее сообщалось, что врачи не подтвердили диагноз «инсульт» у Быкова.