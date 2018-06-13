Повредивший картину Репина в Третьяковке заявил, что она оскорбляет чувства верующих
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«Я считаю, что эта картина оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России. Больше слов нет», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее он заявил, что специально приехал посмотреть на картину, а перед этим выпил водки.
26 мая 37-летний мужчина нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения. Холст был повреждён в трёх местах.
В Союзе музеев, как сообщал телеканал «360», назвали трагедией повреждение картины.