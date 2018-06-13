Повредивший картину Репина в Третьяковке заявил, что она оскорбляет чувства верующих

Повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее заявил, что полотно оскорбляет чувства верующих.

«Я считаю, что эта картина оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России. Больше слов нет», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее он заявил, что специально приехал посмотреть на картину, а перед этим выпил водки.

26 мая 37-летний мужчина нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения. Холст был повреждён в трёх местах.

В Союзе музеев, как сообщал телеканал «360», назвали трагедией повреждение картины.