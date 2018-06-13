Прокурор заявила, что ущерб картине Репина составил не менее 30 млн рублей

Ущерб от повреждения картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее оценивается не менее чем в 30 млн рублей. Об этом заявила прокурор в Мосгорсуде.

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По её словам, эксперты Минкультуры определили, что полотно стоит не менее 720 млн рублей. «В результате имевших место событий картине нанесены множественные повреждения, ущерб оценивается не менее чем в 30 млн рублей», — цитирует прокурора РИА Новости. Ранее сообщалось, что картина Репина после реставрации будет выставляться в специальном бронированном стеклянном кейсе. 26 мая 37-летний мужчина пришёл в Третьяковскую галерею и нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения, порвав холст в трёх местах.