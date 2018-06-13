Прокурор заявила, что ущерб картине Репина составил не менее 30 млн рублей

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Ущерб от повреждения картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее оценивается не менее чем в 30 млн рублей. Об этом заявила прокурор в Мосгорсуде.
Прокурор заявила, что ущерб картине Репина составил не менее 30 млн рублей
  • © Агентство городских новостей «Москва»

По её словам, эксперты Минкультуры определили, что полотно стоит не менее 720 млн рублей.

«В результате имевших место событий картине нанесены множественные повреждения, ущерб оценивается не менее чем в 30 млн рублей», — цитирует прокурора РИА Новости.

Ранее сообщалось, что картина Репина после реставрации будет выставляться в специальном бронированном стеклянном кейсе.

26 мая 37-летний мужчина пришёл в Третьяковскую галерею и нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения, порвав холст в трёх местах. 

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