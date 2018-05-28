Эрмитаж предложил Третьяковке помощь в реставрации повреждённой картины Репина

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Государственный Эрмитаж предложил помощь в реставрации картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которая получила повреждения в результате нападения вандала.
Эрмитаж предложил Третьяковке помощь в реставрации повреждённой картины Репина
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости.

«Каким будет ход реставрации, мы будем обсуждать не только со своими реставраторами — мы соберём всех ведущих реставраторов, занимающихся живописью. Нам уже предложил помощь Эрмитаж, будем принимать серьёзное взвешенное решение», — рассказала гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

По её словам, картина вернётся в экспозицию, только если будет изготовлена специальная антивандальная капсула.

Ранее стало известно, что картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», повреждённая вандалом в Третьяковской галерее в Москве, не была застрахована.

26 мая 37-летний мужчина пришёл в Третьяковскую галерею и нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения, порвав холст в трёх местах. 

Ущерб от повреждения картины превышает 0,5 млн рублей.

Реставратор Юрий Ланглебен рассказал RT, сколько времени может потребоваться на восстановление полотна.

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