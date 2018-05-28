Эрмитаж предложил Третьяковке помощь в реставрации повреждённой картины Репина
- © Агентство городских новостей «Москва»
Об этом сообщает РИА Новости.
«Каким будет ход реставрации, мы будем обсуждать не только со своими реставраторами — мы соберём всех ведущих реставраторов, занимающихся живописью. Нам уже предложил помощь Эрмитаж, будем принимать серьёзное взвешенное решение», — рассказала гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
По её словам, картина вернётся в экспозицию, только если будет изготовлена специальная антивандальная капсула.
Ранее стало известно, что картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», повреждённая вандалом в Третьяковской галерее в Москве, не была застрахована.
26 мая 37-летний мужчина пришёл в Третьяковскую галерею и нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения, порвав холст в трёх местах.
Ущерб от повреждения картины превышает 0,5 млн рублей.
Реставратор Юрий Ланглебен рассказал RT, сколько времени может потребоваться на восстановление полотна.