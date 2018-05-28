Минкультуры требует максимально строгого наказания для повредившего картину Репина

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Министерство культуры России настаивает на максимально суровом наказании для вандала, который повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», сообщает телеканал «360».

Об этом заявил первый замминистра Владимир Аристархов на брифинге в Государственной Третьяковской галерее в Москве.

Он также рассказал, что ведомство потребует увеличить количество сотрудников Росгвардии, следящих за порядком в музеях.

Как отметил Аристархов, после сокращения штата в 2015 году таких работников — единицы.

Ранее сообщалось, что названа стоимость первого этапа реставрации повреждённой картины Репина.

26 мая злоумышленник нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения, порвав холст в трёх местах.

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