Минкультуры требует максимально строгого наказания для повредившего картину Репина
Об этом заявил первый замминистра Владимир Аристархов на брифинге в Государственной Третьяковской галерее в Москве.
Он также рассказал, что ведомство потребует увеличить количество сотрудников Росгвардии, следящих за порядком в музеях.
Как отметил Аристархов, после сокращения штата в 2015 году таких работников — единицы.
Ранее сообщалось, что названа стоимость первого этапа реставрации повреждённой картины Репина.
26 мая злоумышленник нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения, порвав холст в трёх местах.