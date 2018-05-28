Названа стоимость первого этапа реставрации повреждённой картины Репина

На брифинге в Третьяковской галерее председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что, по предварительным оценкам, стоимость первого этапа реставрации повреждённой вандалом картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» составит до 10 млн руб.

«Пока не проведены окончательные работы, по разным оценкам, реставрация на первом этапе составит пока 5—10 млн рублей, но это не окончательная цифра», — сказал он, отметив, что банк оплатит реставрацию.

По его словам, с большой вероятностью потребуется применение уникальных материалов и специального оборудования, а также помощь специалистов.

Ранее директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что после реставрации картина будет выставляться в специальном бронированном стеклянном кейсе.

26 мая 37-летний злоумышленник пришёл в Третьяковскую галерею и нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения, порвав холст в трёх местах.