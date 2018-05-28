После реставрации картина Репина в Третьяковке будет выставляться за бронированным стеклом

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Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что после реставрации картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» будет выставляться в специальном бронированном стеклянном кейсе.
После реставрации картина Репина в Третьяковке будет выставляться за бронированным стеклом
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

На брифинге она сообщила, что для «обеспечения безопасного экспонирования этой работы» по завершении длительной реставрации в залах Третьяковской галереи картина будет выставляться в специальном бронированном стеклянном кейсе.

Главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова заявила, что на картине не было антивандального стекла.

26 мая злоумышленник нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения, порвав холст в трёх местах. 

Ущерб от повреждения картины Третьяковской галерее превышает 0,5 млн рублей, говорится в постановлении судьи.

Реставратор Юрий Ланглебен рассказал RT, сколько времени может потребоваться на восстановление полотна.

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