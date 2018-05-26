«На реставрацию может уйти несколько лет»: в Третьяковской галерее вандал повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван»

Картина русского художника-живописца Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» подверглась акту вандализма. Злоумышленник нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения, порвав холст в трёх местах. По словам представителей Третьяковской галереи, самые ценные элементы полотна не пострадали. В свою очередь, эксперты отметили, что на реставрацию картины, которая уже не первый раз подверглась нападению, может уйти несколько лет.

Вечером в пятницу, 25 мая, посетитель Третьяковской галереи нанёс по застеклённому полотну картины «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» несколько ударов металлической стойкой ограждения. В пресс-службе музея отметили, что полотно получило серьёзные повреждения, однако самые ценные элементы картины, по счастливой случайности, не пострадали. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, повредивший полотно мужчина был оперативно задержан сотрудниками полиции.

«Картине нанесены серьёзные повреждения. Холст прорван в трёх местах в центральной части работы, на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности... изображения лиц и рук царя и царевича не пострадали», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы.

На место прибыли главный хранитель, реставраторы, руководство службы безопасности музея, а также сотрудники специализированной фирмы, работающей с произведениями искусства. Были проведены неотложные аварийные действия. Специалисты извлекли осколки стекла, а также произвели демонтаж картины и рамы. Затем работу перенесли в реставрационную мастерскую музея.

По данным пресс-службы, будет созван расширенный реставрационный совет, куда пригласят ведущих российских специалистов.

Всему виной алкоголь

Академик Российской академии художеств, заместитель председателя Союза художников России Сергей Заграевский в разговоре с RT напомнил, что картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в прошлом вызывала неоднозначную реакцию. В частности, Минкультуры предлагали убрать произведение, которое, по мнению некоторых, порочит изображение русского царя, в запасник.

Именно предполагаемая недостоверность исторических фактов, изображённых Репиным, якобы побудила 37-летнего жителя Воронежской области на совершение преступных действий, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным МВД России, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК России («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»). Наказание по этой статье варьируется от крупного денежного штрафа и обязательных работ до тюремного заключения на срок до трёх лет.

По словам самого задержанного, он осознаёт тяжесть содеянного. Вандал объяснил свой поступок влиянием алкоголя.

«Стойкой нанёс (удары. — RT), приехал посмотреть на неё (картину. — RT). В восемь вечера зашёл, уже хотел уходить, зашёл в буфет, выпил 100 г водки и что-то... Водку не пью, вот и накрыло», — заявил мужчина.

«Реставрация сродни медицине»

Реставрация картины займёт от месяца до года, заявил в разговоре с RT искусствовед и художник-реставратор Юрий Ланглебен.

«В Третьяковской галерее очень сильный отдел реставрации. В частности, есть отдел реставрации масляной живописи, там свои специалисты. Если их квалификации недостаточно, то по решению реставрационного совета будут привлечены какие-то более мощные силы. Но я думаю, что они своими силами вполне справятся», — заявил искусствовед.

По его словам, в московском музее есть всё оборудование, необходимое для проведения реставрационных работ. Эксперт подчеркнул, что специалисты стараются применять материалы, аналогичные использованным автором произведения.

«Все методики, которые будут предложены реставраторами, должны быть утверждены на реставрационном совете. Может быть, как в медицине, несколько вариантов. У каждого профессора свой подход, когда собирается консилиум, один медик предлагает один ход лечения, а второй — другой. Точно так же и в реставрации. Есть несколько подходов, и из них выбирают оптимальный, который менее травматичен. Такой же принцип, как в медицине: не навреди», — заключил Ланглебен.

«Нападение спустя век»

Между тем Сергей Заграевский заметил, что это уже второй случай нападения на картину Ильи Репина — первый произошёл более 100 лет назад. Тогда полотно было порезано ножом из идеологических соображений, а художник-живописец Георгий Хруслов, хранитель Третьяковской галереи, покончил с собой после известия о повреждении произведения.

«Данная картина вошла в историю русского искусства как первое полотно, подвергшееся нападению. Это произошло в 1913 году, когда некий старообрядец из идеологических соображений (мол, русский царь так показан) разрезал картину ножом в нескольких местах. Тогда ещё стекла не было, и картина оказалась очень серьёзно повреждена. Лица царя и царевича были сильно испорчены. Реставрация шла много лет. Так что сейчас уже второй случай», — заявил эксперт.

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По его словам, необходимо установить степень повреждений, нанесённых картине, чтобы точнее определить сроки реставрации, которая может растянуться на несколько лет.

«Работа предстоит большая. Возможно, мы не увидим эту картину несколько лет, если будет решено, что надо делать комплексную реставрацию. Поскольку прорван холст, в любом случае предстоит достаточно кропотливая работа по его сшиванию, а также восстановлению красочного слоя», — пояснил собеседник.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (также известна как «Иван Грозный убивает своего сына») написана Ильёй Репиным в 1885 году. Полотно изображает знаменитый эпизод из жизни царя, когда он, по одной из версий, в припадке гнева нанёс смертельный удар своему сыну — царевичу Ивану.