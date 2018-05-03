Подозреваемый в повреждении памятника «Знак рубля» в Сыктывкаре предстанет перед судом

Короткая ссылка
Житель Сыктывкара, подозреваемый в повреждении памятника «Знак рубля», предстанет перед судом, сообщает газета «Известия».

Инцидент произошёл 27 апреля. Арт-объект, выполненный из стекла и металла, был разбит, а на пьедестале образовалась трещина.

Как заявили в главке МВД по Республике Коми, предполагаемого вандала задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался ранее судимый мужчина, который дал признательные показания.

Уголовное дело завели по статье «Вандализм». Задержанный находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестные испортили граффити с изображением известного болельщика «Зенита» Михаила Боярского.

В феврале издание «ВашГород.ру» писало, что в Новосибирске появился памятник гвоздю. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных