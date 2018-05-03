Подозреваемый в повреждении памятника «Знак рубля» в Сыктывкаре предстанет перед судом

Житель Сыктывкара, подозреваемый в повреждении памятника «Знак рубля», предстанет перед судом, сообщает газета «Известия».

Инцидент произошёл 27 апреля. Арт-объект, выполненный из стекла и металла, был разбит, а на пьедестале образовалась трещина.

Как заявили в главке МВД по Республике Коми, предполагаемого вандала задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался ранее судимый мужчина, который дал признательные показания.

Уголовное дело завели по статье «Вандализм». Задержанный находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестные испортили граффити с изображением известного болельщика «Зенита» Михаила Боярского.

В феврале издание «ВашГород.ру» писало, что в Новосибирске появился памятник гвоздю.