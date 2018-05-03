Подозреваемый в повреждении памятника «Знак рубля» в Сыктывкаре предстанет перед судом
Инцидент произошёл 27 апреля. Арт-объект, выполненный из стекла и металла, был разбит, а на пьедестале образовалась трещина.
Как заявили в главке МВД по Республике Коми, предполагаемого вандала задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался ранее судимый мужчина, который дал признательные показания.
Уголовное дело завели по статье «Вандализм». Задержанный находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестные испортили граффити с изображением известного болельщика «Зенита» Михаила Боярского.
В феврале издание «ВашГород.ру» писало, что в Новосибирске появился памятник гвоздю.