Граффити с Боярским забросали синей и красной красками

В Санкт-Петербурге неизвестные испортили граффити с изображением известного болельщика «Зенита» Михаила Боярского.

Об этом сообщается в группе Приморского района Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте». Возможно, этот акт вандализма — дело рук фанатов московского ЦСКА, поскольку изображение Боярского с шарфом «Зенита» в руках забросали красной и синей красками.

Ранее Боярский раскритиковал «Зенит» за ничью с ЦСКА.