Граффити с Боярским забросали синей и красной красками
В Санкт-Петербурге неизвестные испортили граффити с изображением известного болельщика «Зенита» Михаила Боярского.
Об этом сообщается в группе Приморского района Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте». Возможно, этот акт вандализма — дело рук фанатов московского ЦСКА, поскольку изображение Боярского с шарфом «Зенита» в руках забросали красной и синей красками.
Ранее Боярский раскритиковал «Зенит» за ничью с ЦСКА.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен