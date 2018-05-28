В Третьяковке заявили, что повреждённая картина Репина не была застрахована
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- РИА Новости
«Картина, как и все картины в нашей галерее, не была застрахована. В соответствии с законом России, это не нужно. Это требуется, только когда картины вывозят из страны для экспонирования», — цитирует её ТАСС.
Ранее сообщалось, что ущерб от повреждения картины Репина в Третьяковке оценили в полмиллиона рублей.
26 мая 37-летний мужчина пришёл в Третьяковскую галерею и нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения, порвав холст в трёх местах.