В Третьяковской галерее заявили, что на картину Репина не устанавливали антивандальное стекло

На пострадавшей от рук вандала картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» не было антивандального стекла.

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Об этом заявила главный хранитель галереи Татьяна Городкова. По её словам, установка подобного стекла невозможна для экспоната такого рода. «Антивандального стекла не было», — цитирует Городкову ТАСС. Ранее сообщалось, что повреждённая картина Репина не была застрахована. Холст был испорчен 25 мая одним из посетителей музея. Мужчина заявил полиции, что повредил картину из-за недостоверности изображённых на полотне исторических событий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.