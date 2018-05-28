В Третьяковской галерее заявили, что на картину Репина не устанавливали антивандальное стекло
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Об этом заявила главный хранитель галереи Татьяна Городкова.
По её словам, установка подобного стекла невозможна для экспоната такого рода.
«Антивандального стекла не было», — цитирует Городкову ТАСС.
Ранее сообщалось, что повреждённая картина Репина не была застрахована.
Холст был испорчен 25 мая одним из посетителей музея. Мужчина заявил полиции, что повредил картину из-за недостоверности изображённых на полотне исторических событий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.