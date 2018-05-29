Суд арестовал повредившего картину Репина в Третьяковке
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«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении И. Подпорина меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 июля 2018 года», — приводит РИА Новости решение судьи.
Ранее Подпорину было предъявлено обвинение.
26 мая мужчина пришёл в Третьяковскую галерею и нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения, порвав холст в трёх местах. Задержанный не пытался скрыться и сдался полиции.
Телеканал «360» сообщал, что Союз музеев назвал трагедией повреждение картины.