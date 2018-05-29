Суд арестовал повредившего картину Репина в Третьяковке

Короткая ссылка
Замоскворецкий районный суд арестовал Игоря Подпорина, который 26 мая повредил полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее.
Суд арестовал повредившего картину Репина в Третьяковке
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении И. Подпорина меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 июля 2018 года», — приводит РИА Новости решение судьи.

Ранее Подпорину было предъявлено обвинение.

26 мая мужчина пришёл в Третьяковскую галерею и нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения, порвав холст в трёх местах. Задержанный не пытался скрыться и сдался полиции.

Телеканал «360» сообщал, что Союз музеев назвал трагедией повреждение картины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить