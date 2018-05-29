Предъявлено обвинение испортившему картину в Третьяковской галерее

Мужчине, испортившему картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», предъявили обвинение, сообщает РИА Новости.

«Следователь просит приобщить постановление о переквалификации дела с части 1 статьи 243 УК России на вторую часть. Также постановление о привлечении Игоря Подпорина в качестве обвиняемого», — заявил судья.

26 мая 37-летний мужчина пришёл в Третьяковскую галерею и нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения, порвав холст в трёх местах.

Телеканал «360» сообщал, что Союз музеев назвал трагедией повреждение картины.