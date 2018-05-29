Союз музеев назвал трагедией повреждение картины Репина в Третьяковской галерее
«Произошла трагедия, во многом отражающая общую атмосферу нетерпимости, злости и неадекватности реакций, характерных сегодня для мирового сообщества вообще и для России в частности», — сказали в союзе.
Организация планирует обсудить последствия инцидента для общества. Собрание запланировано на 31 мая.
Представители союза в лице своего президента и директора Эрмитажа Михаила Пиотровского выразили солидарность коллегам из Третьяковской галереи по поводу случившегося.
26 мая злоумышленник нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения, порвав холст в трёх местах.
Минкультуры требует максимально строгого наказания для повредившего картину.