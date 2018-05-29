Союз музеев назвал трагедией повреждение картины Репина в Третьяковской галерее

Союз музеев назвал трагедией повреждение картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт организации.

«Произошла трагедия, во многом отражающая общую атмосферу нетерпимости, злости и неадекватности реакций, характерных сегодня для мирового сообщества вообще и для России в частности», — сказали в союзе.

Организация планирует обсудить последствия инцидента для общества. Собрание запланировано на 31 мая.

Представители союза в лице своего президента и директора Эрмитажа Михаила Пиотровского выразили солидарность коллегам из Третьяковской галереи по поводу случившегося.

26 мая злоумышленник нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения, порвав холст в трёх местах.

Минкультуры требует максимально строгого наказания для повредившего картину.