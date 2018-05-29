Союз музеев назвал трагедией повреждение картины Репина в Третьяковской галерее

Короткая ссылка
Союз музеев назвал трагедией повреждение картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт организации.

«Произошла трагедия, во многом отражающая общую атмосферу нетерпимости, злости и неадекватности реакций, характерных сегодня для мирового сообщества вообще и для России в частности», — сказали в союзе.

Организация планирует обсудить последствия инцидента для общества. Собрание запланировано на 31 мая.

Представители союза в лице своего президента и директора Эрмитажа Михаила Пиотровского выразили солидарность коллегам из Третьяковской галереи по поводу случившегося.

26 мая злоумышленник нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения, порвав холст в трёх местах.

Минкультуры требует максимально строгого наказания для повредившего картину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить