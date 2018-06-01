В Третьяковской галерее сообщили, что повреждённая вандалом картина Репина «хронически больна»
- © www.tretyakovgallery.ru
«Картина «хронически больна». Мало заделать только видимые, нынешние утраты и разрывы красочного слоя. Важно понять, что от общего сотрясения произошло со всем остальным полем красочного пигмента. Потому что у него есть эта болезнь хроническая — отходить от малейшего колебания температур», — приводит Интерфакс слова представителя галереи.
Отмечается, что в настоящее время идут «сложнейшие исследования», после которых будет принято решение по реставрации.
26 мая мужчина пришёл в Третьяковскую галерею и нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения, порвав холст в трёх местах. 29 мая суд арестовал злоумышленника.
Телеканал «360» сообщал, что Союз музеев назвал трагедией повреждение картины.