В Третьяковской галерее сообщили, что повреждённая вандалом картина Репина «хронически больна»

В Третьяковской галерее, говоря о сроках реставрации повреждённой вандалом работы художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», сообщили, что картина «хронически больна».

«Картина «хронически больна». Мало заделать только видимые, нынешние утраты и разрывы красочного слоя. Важно понять, что от общего сотрясения произошло со всем остальным полем красочного пигмента. Потому что у него есть эта болезнь хроническая — отходить от малейшего колебания температур», — приводит Интерфакс слова представителя галереи.

Отмечается, что в настоящее время идут «сложнейшие исследования», после которых будет принято решение по реставрации.

26 мая мужчина пришёл в Третьяковскую галерею и нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения, порвав холст в трёх местах. 29 мая суд арестовал злоумышленника.

Телеканал «360» сообщал, что Союз музеев назвал трагедией повреждение картины.