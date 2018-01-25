В Минкультуры предупредили об ответственности кинотеатров за показ «Смерти Сталина»

Министерство культуры России предупредило кинотеатры об ответственности за показ фильма «Смерть Сталина», прокатное удостоверение которого ранее было отозвано.

«23 января 2018 года Министерство культуры Российской Федерации приняло решение об отзыве прокатного удостоверения у британского фильма «Смерть Сталина», уведомив об этом прокатчика картины — ООО «ВОЛЬГАФИЛЬМ». Тем не менее в некоторых кинотеатрах, согласно сообщениям СМИ, идут показы картины… После проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится в сообщении на сайте Минкультуры.

Ранее СМИ сообщили, что 25 января в московском кинотеатре «Пионер» начался показ фильма «Смерть Сталина», который не сняли с показа после отзыва прокатного удостоверения картины.

Фильм «Смерть Сталина» — комедия Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в партийной верхушке ЦК КПСС после смерти главы государства — должен был выйти в прокат 25 января.

Подробнее — в материале RT.