В Минкультуры предупредили об ответственности кинотеатров за показ «Смерти Сталина»
«23 января 2018 года Министерство культуры Российской Федерации приняло решение об отзыве прокатного удостоверения у британского фильма «Смерть Сталина», уведомив об этом прокатчика картины — ООО «ВОЛЬГАФИЛЬМ». Тем не менее в некоторых кинотеатрах, согласно сообщениям СМИ, идут показы картины… После проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится в сообщении на сайте Минкультуры.
Ранее СМИ сообщили, что 25 января в московском кинотеатре «Пионер» начался показ фильма «Смерть Сталина», который не сняли с показа после отзыва прокатного удостоверения картины.
Фильм «Смерть Сталина» — комедия Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в партийной верхушке ЦК КПСС после смерти главы государства — должен был выйти в прокат 25 января.
Подробнее — в материале RT.
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