Песков прокомментировал отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина», заявил, что подобные решения являются прерогативой Министерства культуры.

«Это прерогатива Министерства культуры, там есть экспертный совет. Если я не ошибаюсь, эксперты в достаточно большом количестве посмотрели этот фильм и пришли к определённым выводам. Министерство культуры не может не учитывать точку зрения своих экспертов, общественников, которые, собственно, для этого и собираются. В остальном это прерогатива этого ведомства», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Глава ведомства Владимир Мединский предположил, что российские зрители старшего поклонения могут воспринять киноленту как оскорбительную насмешку над советским прошлым.

Фильм «Смерть Сталина» — комедия Армандо Ианнуччи о борьбе за власть в партийной верхушке ЦК КПСС — должен был выйти в прокат 25 января.

Подробнее — в материале RT.