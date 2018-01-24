Правнук Сталина прокомментировал отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина»

Правнук Иосифа Сталина — Яков Джугашвили — прокомментировал в беседе с RT отзыв Министерством культуры России прокатного удостоверения у британского фильма «Смерть Сталина».

«Вы видели, чтобы был снят фильм о смерти Ким Чен Ира или Ким Ир Сена? Он же тоже палач и диктатор, но такого нет», — отметил Джугашвили.

Он добавил, что критика создателей, спонсоров и режиссёров фильма «совершенно бесполезна».

«Чего критиковать каких-то нелюдей, для которых смерть является поводом для смеха, даже если это смерть человека ненавистного?» — заключил Джугашвили.

Ранее режиссёр фильма «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи прокомментировал ситуацию вокруг фильма.

23 января Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у киноленты.

Подробнее — в материале RT.