Режиссёр «Смерти Сталина» прокомментировал отзыв у фильма прокатной лицензии

Режиссёр фильма «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи прокомментировал ситуацию с отзывом у фильма прокатного удостоверения.

«Все русские, которым мы на данный момент показали фильм, включая российскую прессу, рассказали, как сильно он им понравился и как они его оценили. Они говорят две вещи: он смешной, но правдивый», — заявил режиссёр изданию The Guardian.

Он выразил уверенность, что в итоге картина всё-таки выйдет на экраны.

23 января Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина».

Комедия Ианнуччи о борьбе за власть в партийной верхушке ЦК КПСС должна была выйти в прокат 25 января.

Подробнее — в материале RT.