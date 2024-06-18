Портрет Ахматовой украсит Дворцовый мост в ночь на 23 июня

В ночь на 23 июня звуковое шоу «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге посвятят 135-летию со дня рождения Анны Ахматовой.

«Безусловно, 2024 год богат на юбилейные даты, которые мы стараемся отражать в программе шоу «Поющие мосты». Так, открытие девятого сезона, состоявшееся в рамках Книжного салона, было посвящено 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. В эту субботу главной темой для лазерной проекции станет 135-летие Анны Ахматовой, которое отмечается 23 июня», — заявил генеральный директор информационно-издательского центра правительства Петербурга «Петроцентр» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Кроме того, лазерным портретом поэтессы украсят Дворцовый мост.

Как отметил Смирнов, трек-листы на протяжении всего сезона будут полностью связаны с городом, знаковыми датами и событиями.

Сезон «Поющих мостов» открылся 18 мая.