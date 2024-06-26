Госдеп: деятельность Ассанжа и WikiLeaks подвергала людей опасности

Деятельность WikiLeaks и её основателя Джулиана Ассанжа подвергала людей опасности, заявил глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

«В документах, которые они публиковали, содержалась идентификационная информация о лицах, поддерживавших контакт с Госдепартаментом, в том числе о лидерах оппозиции, правозащитниках со всего мира, чьи позиции оказались под угрозой из-за обнародования», — цитирует его ТАСС.

По словам Миллера, действия организации оказали влияние на способность Госдепа выстраивать с такими людьми отношения.

Он также отметил, что участие ведомства в деле Ассанжа было ограниченным.

В Белом доме ранее заявили, что администрация непричастна к делу основателя WikiLeaks и его сделке с Минюстом США.

26 июня основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж признал себя виновным по обвинению в нарушении закона о шпионаже. Позже стало известно, что суд освободил Ассанжа после признания им вины.