В Петербурге 18 мая откроется сезон «Поющих мостов»

В Петербурге в ночь на 18 мая откроется сезон «Поющих мостов», Дворцовый мост разведут под классическую музыку.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Над Невой прозвучат произведения известных композиторов, увертюрами к операм «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Евгений Онегин». Также будет тематическая лазерная проекция на пролётах разведённого моста.

За время реализации проекта «Поющие мосты», шоу посетили более 20 млн человек, а сам проект входит в топ-25 Единого календаря событий Комитета по развитию туризма.

Ранее сообщалось, что ЗАГСы Петербурга во время белых ночей будут работать до позднего вечера.