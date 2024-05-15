В Петербурге 18 мая откроется сезон «Поющих мостов»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Над Невой прозвучат произведения известных композиторов, увертюрами к операм «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Евгений Онегин». Также будет тематическая лазерная проекция на пролётах разведённого моста.
За время реализации проекта «Поющие мосты», шоу посетили более 20 млн человек, а сам проект входит в топ-25 Единого календаря событий Комитета по развитию туризма.
Ранее сообщалось, что ЗАГСы Петербурга во время белых ночей будут работать до позднего вечера.