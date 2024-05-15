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В Петербурге 18 мая откроется сезон «Поющих мостов»

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В Петербурге в ночь на 18 мая откроется сезон «Поющих мостов», Дворцовый мост разведут под классическую музыку.
В Петербурге 18 мая откроется сезон «Поющих мостов»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Над Невой прозвучат произведения известных композиторов, увертюрами к операм «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Евгений Онегин». Также будет тематическая лазерная проекция на пролётах разведённого моста.

За время реализации проекта «Поющие мосты», шоу посетили более 20 млн человек, а сам проект входит в топ-25 Единого календаря событий Комитета по развитию туризма.

Ранее сообщалось, что ЗАГСы Петербурга во время белых ночей будут работать до позднего вечера.

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