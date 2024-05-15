RT в Telegram
Подпишись

ЗАГСы Петербурга во время белых ночей будут работать до позднего вечера

Короткая ссылка
ЗАГСы Петербурга во время белых ночей будут работать до 23:00.
ЗАГСы Петербурга во время белых ночей будут работать до позднего вечера
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Петербургские Дворцы бракосочетания на Фурштатской улице и Английской набережной перешли на летний режим работы — на 2 часа дольше обычного. Последняя церемония заключения брака теперь начинается в 23:00 и заканчивается в 23:20. Такой режим работы сохранится до 30 сентября», — сказали в пресс-службе Смольного.

Самым популярным свадебным сезоном в Петербурге является лето. Прошлое лето стало самым популярным за последние пять лет — тогда поженились 18,7 тыс. пар.

Ранее сообщалось, что в МФЦ Подмосковья заключили брак 1,5 тыс. молодожёнов с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить