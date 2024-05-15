ЗАГСы Петербурга во время белых ночей будут работать до позднего вечера

ЗАГСы Петербурга во время белых ночей будут работать до 23:00.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Петербургские Дворцы бракосочетания на Фурштатской улице и Английской набережной перешли на летний режим работы — на 2 часа дольше обычного. Последняя церемония заключения брака теперь начинается в 23:00 и заканчивается в 23:20. Такой режим работы сохранится до 30 сентября», — сказали в пресс-службе Смольного.

Самым популярным свадебным сезоном в Петербурге является лето. Прошлое лето стало самым популярным за последние пять лет — тогда поженились 18,7 тыс. пар.

Ранее сообщалось, что в МФЦ Подмосковья заключили брак 1,5 тыс. молодожёнов с начала года.