В МФЦ Подмосковья заключили брак 1,5 тысячи молодожёнов с начала года

В многофункциональных центрах Московской области с начала 2024 года заключили брак более 1500 молодожёнов.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социального развития.

«В МФЦ менее торжественная обстановка, но ЗАГС также задаст паре волнующий вопрос и распишет, вручив свидетельство о заключении брака», — заявила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.

По её словам, заключение брака в МФЦ позволяет сразу оформить все необходимые документы.

В феврале сообщалось, что в Московском метрополитене на станции «Маяковская» состоялись первые свадебные церемонии 2024 года.