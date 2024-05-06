В МФЦ Подмосковья заключили брак 1,5 тысячи молодожёнов с начала года
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства социального развития.
«В МФЦ менее торжественная обстановка, но ЗАГС также задаст паре волнующий вопрос и распишет, вручив свидетельство о заключении брака», — заявила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.
По её словам, заключение брака в МФЦ позволяет сразу оформить все необходимые документы.
В феврале сообщалось, что в Московском метрополитене на станции «Маяковская» состоялись первые свадебные церемонии 2024 года.