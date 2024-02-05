На «Маяковской» прошли первые свадебные церемонии

В Московском метрополитене на станции «Маяковская» состоялись первые свадебные церемонии 2024 года.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта.

Бракосочетания в рамках проекта «Новые адреса счастья» прошли в ночь с 3 на 4 февраля. Три пары официально оформили свои отношения.

Отмечается, что для проведения официальной регистрации брака молодожёнам доступно более 30 необычных локаций. В их числе столичные парки, усадьбы, музеи, небоскрёбы, Останкинская телебашня, колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что станция «Потапово» Сокольнической линии метро откроется в конце 2024 года.