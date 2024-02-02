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Собянин: станция метро «Потапово» в Москве откроется в конце 2024 года

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что станция «Потапово» Сокольнической линии метро откроется в конце этого года.

«К концу года Сокольническая линия метро станет на одну станцию длиннее», — приводит слова мэра НСН со ссылкой на сообщение на его персональном сайте.

По словам Собянина, это будет первая наземная отапливаемая станция в столице. Протяжённость перегона составит 2,4 км.

Ранее электронная газета «Дни.ру» со ссылкой на Сергея Собянина сообщала, что в новогодние и рождественские праздники пассажиры совершили 63,5 млн поездок на общественном транспорте, что на 4% больше, чем годом ранее.

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