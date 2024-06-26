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Сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана арестовали за хулиганство

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Шестерых сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова арестовали на срок от двух до 13 суток за хулиганство.
Сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана арестовали за хулиганство
  • Gettyimages.ru

«Они арестованы по статье «Мелкое хулиганство». Получили от 2 до 13 суток ареста», — сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

Руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева ранее рассказала в беседе с RT, что суд арестовал на десять суток по делу о мелком хулиганстве экс-главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, дети которого участвовали в теракте 23 июня.

Глава Дагестана Сергей Меликов на сессии Народного собрания 25 июня заявил, что в регионе намерены провести ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности.

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