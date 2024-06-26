Минздрав: в результате схода вагонов в Коми пострадали до 40 человек

Травмы в результате схода вагонов пассажирского поезда с рельсов на перегоне в Республике Коми получили до 40 человек, состояние семерых из них оценивается как тяжёлое.

Об этом заявил помощник главы Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов, слова которого приводит ТАСС.

«По оперативным данным, пострадали до 40 человек, состояние семерых из них, в том числе одного ребёнка, на месте оценено как тяжёлое», — отметил он, добавив, что пострадавших эвакуируют поездом в сопровождении врачей.

Ранее глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил о 20 пострадавших в результате инцидента с поездом, состояние троих из которых он назвал тяжёлым.