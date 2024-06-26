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Минздрав: в результате схода вагонов в Коми пострадали до 40 человек

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Травмы в результате схода вагонов пассажирского поезда с рельсов на перегоне в Республике Коми получили до 40 человек, состояние семерых из них оценивается как тяжёлое.
Минздрав: в результате схода вагонов в Коми пострадали до 40 человек
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Об этом заявил помощник главы Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов, слова которого приводит ТАСС.

«По оперативным данным, пострадали до 40 человек, состояние семерых из них, в том числе одного ребёнка, на месте оценено как тяжёлое», — отметил он, добавив, что пострадавших эвакуируют поездом в сопровождении врачей.

Ранее глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил о 20 пострадавших в результате инцидента с поездом, состояние троих из которых он назвал тяжёлым.

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