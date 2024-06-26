Минздрав: в результате схода вагонов в Коми пострадали до 40 человек
- РИА Новости
- © Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Об этом заявил помощник главы Министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов, слова которого приводит ТАСС.
«По оперативным данным, пострадали до 40 человек, состояние семерых из них, в том числе одного ребёнка, на месте оценено как тяжёлое», — отметил он, добавив, что пострадавших эвакуируют поездом в сопровождении врачей.
Ранее глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил о 20 пострадавших в результате инцидента с поездом, состояние троих из которых он назвал тяжёлым.