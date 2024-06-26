Мирный житель пострадал при обстреле села Новая Таволжанка ВСУ

Мирный житель села Новая Таволжанка пострадал при обстреле со стороны ВСУ, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина. Родственники доставили его в Шебекинскую ЦРБ. По информации врачей, у пострадавшего мелкие осколочные ранения мягких тканей туловища, рук и ног», — сообщил он.

Мужчине оказали помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами.

В ООН заявили, что применение кассетных снарядов в гражданских районах нарушает международное право.