Мирный житель пострадал при обстреле села Новая Таволжанка ВСУ
- РИА Новости
«В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина. Родственники доставили его в Шебекинскую ЦРБ. По информации врачей, у пострадавшего мелкие осколочные ранения мягких тканей туловища, рук и ног», — сообщил он.
Мужчине оказали помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.
Ранее ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами.
В ООН заявили, что применение кассетных снарядов в гражданских районах нарушает международное право.