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Биолог Татаренко рассказала, как ухаживать за сиренью

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Преподаватель кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии Государственного университета просвещения биолог Марина Татаренко дала советы по уходу за сиренью.
Биолог Татаренко рассказала, как ухаживать за сиренью
  • Gettyimages.ru

«Сирень — самый красивый кустарник, который украшает город и оздоравливает его, очищая воздух от газов, тяжёлых металлов и пыли. Существует мнение, что сирень для лучшего роста и цветения можно и нужно ломать. Это в корне неверно», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, перед посадкой сирени на даче нужно хорошо подготовить посадочную яму. Полив должен быть обильным, но по мере надобности.

«После цветения у кустов надо аккуратно вырезать отцветшие подсохшие метёлки соцветий, а также подкормить сирень фосфорно-калийным или комплексным удобрением для кустарников», — посоветовала Татаренко.

Она добавила, что весной можно сделать внекорневую подкормку, а осенью — корневую.

Ранее директор департамента сервиса ПЭК Игорь Коптев рассказал, как довезти на дачу саженцы, рассаду и цветы.

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