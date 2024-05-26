Биолог Татаренко рассказала, как ухаживать за сиренью

Преподаватель кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии Государственного университета просвещения биолог Марина Татаренко дала советы по уходу за сиренью.

«Сирень — самый красивый кустарник, который украшает город и оздоравливает его, очищая воздух от газов, тяжёлых металлов и пыли. Существует мнение, что сирень для лучшего роста и цветения можно и нужно ломать. Это в корне неверно», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, перед посадкой сирени на даче нужно хорошо подготовить посадочную яму. Полив должен быть обильным, но по мере надобности.

«После цветения у кустов надо аккуратно вырезать отцветшие подсохшие метёлки соцветий, а также подкормить сирень фосфорно-калийным или комплексным удобрением для кустарников», — посоветовала Татаренко.

Она добавила, что весной можно сделать внекорневую подкормку, а осенью — корневую.

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