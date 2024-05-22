Специалист Коптев рассказал, как довезти на дачу саженцы и рассаду
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
По его словам, прежде всего нужно изучить условия перевозки конкретных растений, поскольку некоторые виды цветов могут не перенести доставку длительностью более одного дня.
Саженцы лучше перевозить вместе с комом земли, который стоит завернуть во влажную ткань и обернуть прочной обёрточной бумагой.
Растения в горшках рекомендуется перевозить в коробках, предварительно обмотав несколькими слоями ветоши или воздушно-пузырьковой плёнки.
Если цветы или саженцы перевозятся рядом с другими вещами, то для коробки нужно сделать дополнительную обрешётку.
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