Специалист Коптев рассказал, как довезти на дачу саженцы и рассаду

Директор департамента сервиса ПЭК Игорь Коптев рассказал, как довезти на дачу саженцы, рассаду и цветы.

Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, прежде всего нужно изучить условия перевозки конкретных растений, поскольку некоторые виды цветов могут не перенести доставку длительностью более одного дня.

Саженцы лучше перевозить вместе с комом земли, который стоит завернуть во влажную ткань и обернуть прочной обёрточной бумагой.

Растения в горшках рекомендуется перевозить в коробках, предварительно обмотав несколькими слоями ветоши или воздушно-пузырьковой плёнки.

Если цветы или саженцы перевозятся рядом с другими вещами, то для коробки нужно сделать дополнительную обрешётку.

Ранее глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов заявил, что огородные культуры можно посадить заново после заморозков.