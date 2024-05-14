Специалист Туманов: огородные культуры можно посадить заново после заморозков

Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов заявил, что огородные культуры можно посадить заново после заморозков.

«Огородные культуры можно посадить заново без проблем, тем более что большинство садоводов-огородников знают, что у нас ежегодно приходят заморозки сильнее или легче… Сажают страховой запас, та же самая рассада. Большинство никогда не высаживает, не высевает семенами разом, а делает это в течение нескольких недель», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, посадка того же самого картофеля, например, чаще всего идёт не сразу, а дробно.

Как отметил Туманов, садоводы научились «страховаться».

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