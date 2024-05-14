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Специалист Туманов: огородные культуры можно посадить заново после заморозков

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Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов заявил, что огородные культуры можно посадить заново после заморозков.
Специалист Туманов: огородные культуры можно посадить заново после заморозков
  • Gettyimages.ru

«Огородные культуры можно посадить заново без проблем, тем более что большинство садоводов-огородников знают, что у нас ежегодно приходят заморозки сильнее или легче… Сажают страховой запас, та же самая рассада. Большинство никогда не высаживает, не высевает семенами разом, а делает это в течение нескольких недель», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, посадка того же самого картофеля, например, чаще всего идёт не сразу, а дробно.

Как отметил Туманов, садоводы научились «страховаться».

Ранее мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко дала рекомендации по необходимым работам на даче в начале мая.

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