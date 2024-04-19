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Биолог Татаренко перечислила необходимые работы на даче в конце весны

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Мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко дала рекомендации по необходимым работам на даче в конце апреля — начале мая.
Биолог Татаренко перечислила необходимые работы на даче в конце весны
  • РИА Новости

«Самое время навести порядок: аккуратно выполоть корневищные сорняки вокруг всех посадок (в это время они выпалываются очень легко), неглубоко прорыхлить землю вокруг всех посадок и внести весенние подкормки (нитрофоску, нитроаммофоску, калийную селитру, фосфат аммония или калия)», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, в этот период необходимо обработать от болезней и вредителей ягодные кустарники, посеять в теплице однолетние цветы, провести деление и пересадку травянистых многолетников.

«Можно начать пересадку роз, которые уже должны быть обрезаны. А вот пионы весной не выкапывают и не делят. Их можно только подкормить и неглубоко подрыхлить», — заключила эксперт.

Ранее основатель инженерно-строительной компании «ТутУдобно» Евгений Миронов заявил, что лучшим временем для подбора участка под строительство является момент таяния снега.

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